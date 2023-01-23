『チラフィッシュ スコッティー グロー（Chillafish Scotti Glow）キックボード (レッド)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 18時 52分に出品され03月09日 18時 52分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
チラフィッシュ スコッティー グロー（Chillafish Scotti Glow）キックボード (レッド)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.05 cm
横幅 : 29.21 cm
奥行 : 62.23 cm
重量 : 3.13 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7804円
559 入札履歴
終了
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