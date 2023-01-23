『ISAMI(イサミ) パンチンググローブ RS RS-001 黒 S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 19時 50分に出品され04月04日 19時 50分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ISAMI(イサミ) パンチンググローブ RS RS-001 黒 S



【商品説明】

・isami イサミ RS-001 パンチンググローブ RS 格闘技 武道 空手 キックボクシング 総合



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 31.20 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。