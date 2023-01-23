『レザックス 埼玉西武ライオンズ アイアンカバー7本セット ネイビー SLIG-2807【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 06時 58分に出品され04月28日 06時 58分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レザックス 埼玉西武ライオンズ アイアンカバー7本セット ネイビー SLIG-2807
【商品説明】
CMR-X0B1HDV2PD
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 16.30 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7804円
161 入札履歴
終了
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