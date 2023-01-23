『ハート ギベオン 隕石 メテオライト ペンダント シルバー９２５ レディース メンズ シルバー (シルバー)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 18時 31分に出品され03月30日 18時 31分に終了予定です。即決価格は7,803円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：縦約１８ｍｍ（バチカン含む）、横約１２ｍｍ 材質：シルバー９２５、ギベオン、水晶 説明：ハート型ギベオンとシルバーのペンダントトップです。水晶でカバーしております。 ※チェーン、紐は別売りです。

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