『オーダーメイド毛糸編みカップルうさぎネット赤ウサギ家族4人の完成品美しいギフトボックス入り手作りかぎ針人形うさぎちゃん【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 13時 35分に出品され03月05日 13時 35分に終了予定です。即決価格は7,803円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
完成品：完成した製品素材パッケージ：材料のみ。作業は自分で完了する必要があります。
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落札価格7803円
272 入札履歴
終了
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