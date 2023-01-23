『ロクハン Zゲージ R082 電動複線両渡りポイント グレー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 04時 35分に出品され04月18日 04時 35分に終了予定です。即決価格は7,803円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロクハン Zゲージ R082 電動複線両渡りポイント グレー
【商品説明】
・対象年齢:15歳以上、長さ:220mm、複線ピッチ:25mm
【サイズ】
高さ : 0.60 cm
横幅 : 11.70 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7803円
447 入札履歴
終了
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