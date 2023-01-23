『ラドウェザーデジタル時計 温度計 歩数計 100m 防水時計 (ブラック反転)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 17時 51分に出品され04月28日 17時 51分に終了予定です。即決価格は7,803円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラドウェザーデジタル時計 温度計 歩数計 100m 防水時計 (ブラック反転)



【商品説明】

・サイズ：ケース(約46mm×46mm×15mm)、腕回り(約140mm～220mm)、ベルト幅(約22mm)、重量(約65g)

・全部で16色あります。

・機能一覧：気圧計、高度計、気温計、デジタルコンパス、天気予測、活動量計、距離、速度計、歩数計、運動時間、消費カロリー表示、100m防水、ワールドタイム、タイマー、アラーム、時報、バックライト、サマータイム

・登山、クライミング、アウトドア、スポーツ、トレッキング、ハイキング、キャンプ、ランニング、ウォーキング、自転車、サイクリング、トレーニングやダイエット、通勤や通学にオススメ

・素材：風防(ミネラルガラス)、ケース(プラスチック/ステンレス)、ベゼル(アルミニウム)、ベルト(ポリウレタン)