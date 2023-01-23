自動給水器 水槽用 280 L/H 4 W 水槽水位コントローラ トップオフシステム 100-240V 18mm未満の水槽【2025の人気アイテム】

商品情報

【統合設計・インストール簡単】水槽水位コントローラは設定なしの統合設計と磁石設計を採用され、簡単な操作です。厚さが18mm未満の水槽に簡単に取り付けられます。

【自動的にスタンバイプローブを交換する】水槽用自動給水器はポイントセンシングを持って、パフォーマンスに優れています。プローブ障害が発生すると、自動的にスタンバイプローブにシームレスに切り替わります。

【保護カバー・自動的に電源】異物や太陽光がプローブに干渉するのを防ぐことができる保護カバーを装備しています。オーバーフロー防止設計により、水位が高すぎると自動的に電源が遮断されます。

【インジケーターライト】自動給水器は水位の状態を表示する4色のLEDインジケータライト付き、高レベルセンサー（スローフラッシュ）で、低検知点（緑色のライト）で、水なし（消灯）を表示されています。

【品質保証】お買い上げ日より3か月の安心保証を提供いたします。 ご質問がありましたら、お気軽にご連絡をお願いいたします。