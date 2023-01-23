『キャットタワー 据え置き 大型猫 中型 大型 ハンモック付 おもちゃ 運動不足 安定 頑丈 ねこ 爪とぎ 爪研ぎ 多頭飼い 麻紐 子猫 シニア 省スペース 送料無料【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 00時 45分に出品され03月03日 00時 45分に終了予定です。即決価格は7,803円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品仕様

商品名 キャットタワー 据え置き

サイズ（cm）12

梱包サイズ:全幅52×全奥30×全高42cm

重量（Kg） 約12Kg



素材 支柱 : 紙管、麻紐

張り材 : ファブリック生地(ポリエステル)

板材 : パーティクルボード

耐荷重 ハンモック耐荷重：10Kg

使用頭数 3匹まで

生産国 中国

特徴 【Point 1】＼猫が喜ぶ機能満載／

見晴らしのよい高台、大きい隠れ家、爪とぎポール、遊び放題の幅広い台座、くつろげるハンモックなどを取り付きました。猫ちゃんの遊び場としてピッタリの室内用キャットランドです。

【Point 2】＼安心できるパーソナルスペース／

大きい隠れ家での猫ちゃんパーソナルスペースを確保できます。柔らかいシートで寝心地がステキです。穴を出したおネコちゃんの顔を見て、癒されます。

【Point 3】＼頑丈で安定したデザイン／

バランスがよく、倒れる心配はありません！大きな猫ちゃんが遊んでも揺れにくく安定性抜群です。下の台座はしっかりと上部の重さと猫ちゃんの重さを支え、猫ちゃんが上り降りでも揺れない、飼い主さんも猫ちゃ