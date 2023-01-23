『ファープラスト 犬用プラスチックベッド シエスタDX8専用クッションカバー ソファー クッション シティーズ クッション 8 ブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 08時 37分に出品され03月16日 08時 37分に終了予定です。即決価格は7,803円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファープラスト 犬用プラスチックベッド シエスタDX8専用クッションカバー ソファー クッション シティーズ クッション 8 ブラウン
【商品説明】
・丸洗いできるから、ワンちゃんネコちゃんもオーナーさんもいつでも清潔＆快適。
【サイズ】
高さ : 17.40 cm
横幅 : 54.00 cm
奥行 : 57.00 cm
重量 : 1.82 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7803円
735 入札履歴
終了
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