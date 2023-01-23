『バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2Gen1 ブ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 49分に出品され03月29日 03時 49分に終了予定です。即決価格は7,803円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2Gen1 ブ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 15.60 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7803円
869 入札履歴
終了
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