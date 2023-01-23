『タカショー ウッドパラソル ベージュ 直径270m×高さ252m PAS-27B【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 00時 59分に出品され04月28日 00時 59分に終了予定です。即決価格は7,803円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:約直径270cm×高さ257cm

重量:約8kg

材質:本体:木、生地:ポリエステル

構造:組立式

原産国:中国

UVカット率:約90%

遮光率:約93%