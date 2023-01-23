『イザック ショルダーバッグ ヒートエンボス ポルカドットキャンバストートMサイズ レディース ブルー (60)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 06分に出品され03月30日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,803円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[イザック] ショルダーバッグ ヒートエンボス ポルカドットキャンバストートMサイズ レディース ブルー (60)



【商品説明】



CMR-X09XC1L7CJ

【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 42.79 cm

奥行 : 46.10 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ イザック

ショルダーバッグ

ヒートエンボス

ポルカドットキャンバストートMサイズ

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ブルー

(60)