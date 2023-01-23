『バーチャルYouTuber Vtuber 椎名唯華 コスプレ衣装 学園祭 文化祭 仮装 Cosplay 文化祭 学園祭 ハロウィン クリスマス 誕生日 忘年会【お歳暮】』はヤフオクでから05月05日 02時 44分に出品され05月05日 02時 44分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
状態：商品は全て新品未使用品です。
サイズ：cm(誤差ご多少ございます)
ヌードサイズ
S:身長150-155バスト75-81ウエスト56-61ヒップ82-88
M:身長155-160バスト81-88ウエスト61-66ヒップ88-93
L:身長160-165バスト88-95ウエスト66-75ヒップ93-99
XL:身長165-170バスト95-103ウエスト75-81ヒップ98-104
【納期】：ご入金確認後、25-30営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。
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落札価格7802円
503 入札履歴
終了
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