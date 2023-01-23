『JBL WAVE BEAM 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC (ホワイト)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 04時 29分に出品され03月13日 04時 29分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品が食品の場合、画像はサンプルになりますので、お届けする商品は賞味期限以内のものとなります。
ご安心くださいませ。
【商品名】
JBL WAVE BEAM 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC (ホワイト)
【商品説明】
・8mm径ダイナミックドライバー搭載でJBLならではのパワフルサウンドを再現する完全ワイヤレスイヤホン。
・JBL WAVE BEAMは防水・防塵規格IP54に対応し、突然の雨や汗にも安心して使用可能。
・最大約32時間のワイヤレス音楽再生（本体8時間+ケース使用24時間）が可能です。
・軽やかな装着感のショートスティック型デザインのワイヤレスイヤホン。
・音楽を聴きながら環境音も取り込める「アンビエントアウェア」＆「トークスルー」機能を搭載したJBL WAVE B
【サイズ】
高さ : 30.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 6.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7802円
813 入札履歴
終了
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