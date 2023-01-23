『日本職人が作る 食品サンプル 鏡餅 1升5合 IP-174【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 04時 35分に出品され04月04日 04時 35分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本職人が作る 食品サンプル 鏡餅 1升5合 IP-174



【商品説明】

・主な製造国 :日本

・対象性別 :男女共用

・本体サイズ :サイズ:上段約150mm、下段約175mm、上段下段重ねて約H120mm、ダイダイ60×H50mm



【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 20.80 cm

奥行 : 23.90 cm

重量 : 1.27 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。