『日本職人が作る 食品サンプル 鏡餅 1升5合 IP-174【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 04時 35分に出品され04月04日 04時 35分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
日本職人が作る 食品サンプル 鏡餅 1升5合 IP-174
【商品説明】
・主な製造国 :日本
・対象性別 :男女共用
・本体サイズ :サイズ:上段約150mm、下段約175mm、上段下段重ねて約H120mm、ダイダイ60×H50mm
【サイズ】
高さ : 12.50 cm
横幅 : 20.80 cm
奥行 : 23.90 cm
重量 : 1.27 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7802円
528 入札履歴
終了
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