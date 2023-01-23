『ペットプロ HappyDays ペット用 スリングバッグ ミルクティー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 20時 50分に出品され03月06日 20時 50分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペットプロ HappyDays ペット用 スリングバッグ ミルクティー
【商品説明】
・抱っこが出来るスリングタイプのキャリーバッグ
CMR-X09DK79LNZ
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 46.80 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7802円
902 入札履歴
終了
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