『ペットプロ HappyDays ペット用 スリングバッグ ミルクティー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 20時 50分に出品され03月06日 20時 50分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペットプロ HappyDays ペット用 スリングバッグ ミルクティー



【商品説明】

・抱っこが出来るスリングタイプのキャリーバッグ

CMR-X09DK79LNZ

【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 46.80 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。