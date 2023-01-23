『Naturecan グルタミン グレープフルーツ味 サプリメント スプーン別付 (1350g/90日分)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 09時 10分に出品され04月07日 09時 10分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Naturecan グルタミン グレープフルーツ味 サプリメント スプーン別付 (1350g/90日分)



【商品説明】

・水に溶かしてグルタミンを簡単摂取

・爽やかなグレープフルーツ味

・第三者機関によるテスト済

・筋トレやスポーツをされる方に



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 1.35 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。