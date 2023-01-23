『ロイヤルカナン 療法食 関節サポート 犬用 ドライ 3kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 11時 28分に出品され03月10日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロイヤルカナン 療法食 関節サポート 犬用 ドライ 3kg
【商品説明】
・原産国:フランス
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :25×12×40cm
・本体重量:3kg
【サイズ】
高さ : 13.60 cm
横幅 : 28.40 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 3.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7802円
485 入札履歴
終了
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