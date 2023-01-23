『RAKU 猫ハウス 中大型猫向け 手編み猫ちぐら キャットハウス 爪とぎ対応可能 クッション付 2層設計 猫ベッド 天然素材 四季通用 洗え【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 13時 31分に出品され03月10日 13時 31分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RAKU 猫ハウス 中大型猫向け 手編み猫ちぐら キャットハウス 爪とぎ対応可能 クッション付 2層設計 猫ベッド 天然素材 四季通用 洗え
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 35.00 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 59.00 cm
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7802円
21 入札履歴
終了
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