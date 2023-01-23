『ベンデイビス リュックサック HIGH SCHOOL デイパック 2ルーム10ポケット 28L ブラックレッド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 21時 41分に出品され03月07日 21時 41分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベンデイビス リュックサック HIGH SCHOOL デイパック 2ルーム10ポケット 28L ブラックレッド



【商品説明】

・タテ:50 cmX ヨコ:33 cmX マチ:17 cm

・収納可能サイズ: 21-30L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 34.60 cm

奥行 : 48.40 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ベンデイビス

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ブラックレッド