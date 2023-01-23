『【LEKR727301ZL-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOスクエア パネルタイプ プリズムパネル 埋込形□275 色温度3000K Ra83 FHP23 形×3【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 16時 35分に出品され03月20日 16時 35分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【LEKR727301ZL-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOスクエア パネルタイプ プリズムパネル 埋込形275 色温度3000K Ra83 FHP23 形×3 灯用 器具相当 【TOSHIBA】※品番にて注文をさせていただきます。メーカーにて品番の確認をお願いいたします。画像はイメージです。

電源ユニット内蔵

定格電圧：AC100V〜242V

光源寿命：40，000時間（光束維持率85％）

本体：鋼板 白

下面カバー：アクリル プリズム

調光信号用端子台付

調光方式：PWM

適合コントルクス：DF-70170-PD/DF-70171-PD（別売）

断熱施工不可

質量：2.7kg

調光タイプ：約5％〜100%連続調光

器具光束（lm）：2600

消費電力（W）：22.0

消費効率（lm/W）：118.1

【LEKR727301ZL-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOスクエア パネルタイプ プリズムパネル 埋込形275 色温度3000K Ra83 FHP23 形×3 灯用 器具相当 【TOSHIBA】 商品カテゴリ コンパルト 照明器具 東芝 ベースライト 家具、インテリア 照明、電球 シーリングライト、天井照明 ベースライト

商品コード 120197