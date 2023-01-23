『【LEKR727301ZL-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOスクエア パネルタイプ プリズムパネル 埋込形□275 色温度3000K Ra83 FHP23 形×3【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 16時 35分に出品され03月20日 16時 35分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【LEKR727301ZL-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOスクエア パネルタイプ プリズムパネル 埋込形275 色温度3000K Ra83 FHP23 形×3 灯用 器具相当 【TOSHIBA】※品番にて注文をさせていただきます。メーカーにて品番の確認をお願いいたします。画像はイメージです。
電源ユニット内蔵
定格電圧：AC100V〜242V
光源寿命：40，000時間（光束維持率85％）
本体：鋼板 白
下面カバー：アクリル プリズム
調光信号用端子台付
調光方式：PWM
適合コントルクス：DF-70170-PD/DF-70171-PD（別売）
断熱施工不可
質量：2.7kg
調光タイプ：約5％〜100%連続調光
器具光束（lm）：2600
消費電力（W）：22.0
消費効率（lm/W）：118.1
【LEKR727301ZL-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOスクエア パネルタイプ プリズムパネル 埋込形275 色温度3000K Ra83 FHP23 形×3 灯用 器具相当 【TOSHIBA】
商品カテゴリ
商品コード
120197
遠藤照明 LEDベースライト 40Wタイプ 直付型 逆富士形 温白色 ERK9111W+RAD-457WWB
¥ 7802
【LEKR727301ZL-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOスクエア パネルタイプ プリズムパネル 埋込形□275 色温度3000K Ra83 FHP23 形×3
¥ 7801
【LEKR727301ZWW-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOスクエア パネルタイプ プリズムパネル 埋込形□275 色温度3500K Ra83 FHP23 形×3
¥ 7801
【LEKR727301ZN-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOスクエア パネルタイプ プリズムパネル 埋込形□275 色温度5000K Ra83 FHP23 形×3
¥ 7801
パナソニック 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 埋込・下面開放型 W220 Cチャン回避型 5200lm Hf32形×2灯 昼白色 XLX450TENTLE9
¥ 7800
シーリングライト E26対応 北欧 室内照明 天井照明 インテリア ペンダント リビング 民宿 寝室 玄関照明 ダイニング 廊下 おしゃれ 寝室 書斎 工事必要
¥ 7799
エルパ (ELPA) ライティングバー ダクトレール ライティング ダクト レール (シーリング型 / 1m) 天井照明 照明器具 LRC-
¥ 7799
シャンデリア 照明 おしゃれ ガラス LED対応 電球付き 5灯 リビング ダイニング 天井照明器具
¥ 7798
アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 8畳 調光 調色 5.11 音声操作 ウッドフレーム ナチュラル リモコン付き CL8DL-5.11W
¥ 7798
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅 3200lm 昼白色 MY-B430338/NAHTN
¥ 7796
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅 3200lm 電球色 MY-B430338/LAHTN
¥ 7796
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込型 連続取付専用タイプ 100幅 中間用 2500lm 昼白色 MY-B42533/11/NAHTN
¥ 7796
三菱 ベースライト Myシリーズ 20形 埋込型 下面開放タイプ100幅 1600lm 昼白色 MY-B215360/NAHZ
¥ 7796
三菱 ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 3200lm 昼白色 MY-V230361S/NAHZ
¥ 7796
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅 3200lm 温白色 MY-B430338/WWAHTN
¥ 7796
OP252927LR ペンダントライト オーデリック 照明器具 ペンダント ODELIC
¥ 7795
ドウシシャ サーキュライト メガシリーズ E26モデル 調色3段階 調光5段階 風量5段階 リモコン付き
¥ 7795
IKEA イケア シーリングスポットライト 4スポット グレー 50312891 KNUTBO クヌートボー
¥ 7791
落札価格7802円
866 入札履歴
終了
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