『Sweet Mommy マザーズバッグ リュック 撥水 抱っこ紐したままおろせる ベビーカーフック付き 保温保冷ポケット 盗難防止背面ポケッ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 11時 33分に出品され03月17日 11時 33分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Sweet Mommy マザーズバッグ リュック 撥水 抱っこ紐したままおろせる ベビーカーフック付き 保温保冷ポケット 盗難防止背面ポケッ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.84 cm

横幅 : 33.78 cm

奥行 : 42.16 cm

重量 : 730.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。