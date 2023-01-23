『Sweet Mommy マザーズバッグ リュック 撥水 抱っこ紐したままおろせる ベビーカーフック付き 保温保冷ポケット 盗難防止背面ポケッ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 11時 33分に出品され03月17日 11時 33分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sweet Mommy マザーズバッグ リュック 撥水 抱っこ紐したままおろせる ベビーカーフック付き 保温保冷ポケット 盗難防止背面ポケッ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.84 cm
横幅 : 33.78 cm
奥行 : 42.16 cm
重量 : 730.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7802円
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終了
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