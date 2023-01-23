『ヴィットリオ・ゴーディ ショルダーバッグ付き2WAYトート ショルダーバッグ 2WAY トートバッグ スカイブルー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 03時 21分に出品され04月17日 03時 21分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴィットリオ・ゴーディ ショルダーバッグ付き2WAYトート ショルダーバッグ 2WAY トートバッグ スカイブルー



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・ソール素材または裏地: ポリエステル

・タテ31cmxヨコ(上部40cmx底部25cm)xマチ13cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: マグネット

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 41.39 cm

奥行 : 45.79 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※サイズ・カラーのご希望がある場合は

ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。

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