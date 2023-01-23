『デシグアル バックパック 21WAKP164011 グリーン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 07時 12分に出品され04月07日 07時 12分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[デシグアル] バックパック 21WAKP164011 グリーン



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・レザー風素材のミニバックパック

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 13.70 cm

横幅 : 29.20 cm

奥行 : 31.50 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ デシグアル

バックパック

21WAKP164011

グリーン