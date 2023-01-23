『デシグアル バックパック 21WAXA342000 グレー/ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 41分に出品され03月09日 08時 41分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[デシグアル] バックパック 21WAXA342000 グレー/ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・曼荼羅模様の刺繍入りハンドバッグ

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 31.70 cm

奥行 : 35.79 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ デシグアル

バックパック

21WAXA342000

グレー/ブラック