『カシオ CASIO 腕時計 メンズ DW-D5500BB-1 Gショック G-SHOCK クォーツ ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 54分に出品され03月24日 17時 54分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：(約)H32×W36×D12mm(ラグ、リューズは除く)、重さ(約)55ｇ、腕周り最大(約)20.5cm、最小(約)13.5cm

素材：ステンレス(ケース)、ラバー(ベルト)

仕様：クオーツ、20気圧防水、カレンダー(月日・曜日)、ワールドタイム、24時間計、ショックレジスト、ストップウオッチ、タイマー、アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、操作音ON/OFF切替機能、カラー：ブラック(文字盤)、ブラック(ベルト)、ブラック(ケース)

付属品：BOX、保証書、取扱説明書

保証期間：1年間

カテゴリ ファッション

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