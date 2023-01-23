『きのこ立体図鑑 全6種セット(フルコンプ)【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 05時 23分に出品され05月06日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

きのこ立体図鑑 全6種セット(フルコンプ)



【商品説明】

・(C)菌糸工房

・サイズ：全高約60mm

・材質：PVC， ABS



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ きのこ立体図鑑

全6種セット(フルコンプ)