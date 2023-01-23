『きのこ立体図鑑 全6種セット(フルコンプ)【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 05時 23分に出品され05月06日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
きのこ立体図鑑 全6種セット(フルコンプ)
【商品説明】
・(C)菌糸工房
・サイズ：全高約60mm
・材質：PVC， ABS
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7802円
424 入札履歴
終了
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