elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ CX46 7本セット シグナルグリーン バックライン無し【お歳暮】

商品情報

ゴルフグリップ

【商品名】

elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ CX46 7本セット シグナルグリーン バックライン無し

【商品説明】

・CX46 製品特徴 CX46の表面パターンは手の指紋にしっかり食い付くよう計算し、ザラザラとした設計になっています。 テーパーは少なめで右手部分(右打ちの場合)もしっかり

【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

【ご注意】

個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。

商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。

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