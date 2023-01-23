『elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ CX46 7本セット シグナルグリーン バックライン無し【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 16時 33分に出品され03月17日 16時 33分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゴルフグリップ
【商品名】
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ CX46 7本セット シグナルグリーン バックライン無し
【商品説明】
・CX46 製品特徴 CX46の表面パターンは手の指紋にしっかり食い付くよう計算し、ザラザラとした設計になっています。 テーパーは少なめで右手部分(右打ちの場合)もしっかり
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 35.40 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。
同一の商品であってもご注文の時期や在庫により納期の時期が違う場合がございます。
輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。
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落札価格7802円
674 入札履歴
終了
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