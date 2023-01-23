『Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF453-GC 3段タイプ 色はガーデンクリーム【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 05時 35分に出品され04月18日 05時 35分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 木製 フラワースタンド45型3段タイプ完成品ですので組み立てる手間がいらず商品到着後すぐにご使用いただけます!外寸 長さ450mm 棚板幅180mm 高さ 1段目180mm 2段目360mm 3段目540mm使用方法 : 野外で使用できます! 個別に配置できますので置き場所を選びません!アイデア次第で使い方が広がるウッドステージ!日本製