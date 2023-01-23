『PetSafe ドリンクウェル 360 ペットファウンテン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 06時 38分に出品され04月25日 06時 38分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PetSafe ドリンクウェル 360 ペットファウンテン



【商品説明】

・原産国：中国

・製品仕様：材質：プラスチック 電源：100V 50Hz/60Hz