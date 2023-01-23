『カミハタ 交換用メタルハライドランプ 150W用 10000K 1個 (x 1)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 07時 07分に出品され03月07日 07時 07分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カミハタ 交換用メタルハライドランプ 150W用 10000K 1個 (x 1)



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :13.5×2.5×2.5cm

・本体重量 :28g



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 4.20 cm

奥行 : 16.30 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。