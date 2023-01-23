『カミハタ 交換用メタルハライドランプ 150W用 10000K 1個 (x 1)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 07時 07分に出品され03月07日 07時 07分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カミハタ 交換用メタルハライドランプ 150W用 10000K 1個 (x 1)
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :13.5×2.5×2.5cm
・本体重量 :28g
【サイズ】
高さ : 4.10 cm
横幅 : 4.20 cm
奥行 : 16.30 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
カミハタ ターボツイストZ 36W用 電源コード 36W
¥ 7799
ニッソー PGスーパークリア600
¥ 7799
ニッソー LED PGライナー600 ブラック
¥ 7798
アウトレット品 ツインスター ＬＥＤ ３００ＥＡ アジャスタースタンド フルスペクトル 赤系水草 ３０ｃｍ水槽 ライト 沖縄別途送料 訳あり
¥ 7797
寿工芸 フラットLEDツイン4050シルバー
¥ 7795
カミハタ ターボツイストZ 36W用 電源コード 36W
¥ 7793
METIS LED 水槽ライト アクアリウムライト 海水魚 サンゴ 海水槽 照明 調光 LED3個 高光度 長寿命 強力 水族館 組立簡単
¥ 7793
ナノ led アクアリウム ライト- Sanrise Spectra スペクトル水族館 LED ライト サンゴ礁魚海洋ナノタンクの 3 ワッ
¥ 7793
カミハタ ターボツイスト 3x用接続ポンプセット 60Hz
¥ 7793
カミハタ アーチスライド DSキット 600 (ダブルシステムキット) シルバー
¥ 7792
ゼンスイ マルチカラーLED 450
¥ 7792
ゼンスイ マルチカラーLED 450
¥ 7792
テトラ パワーLEDプレミアム 40 (アクアリウム 用品)
¥ 7791
テトラ (Tetra) LEDスライドライト LED6070
¥ 7791
テトラ (Tetra)UV-60専用カートリッジ(ランプ入) テトラ パーツ
¥ 7790
アクアシステム アクアリウム用LEDランプ アクシーエルシーAXY LC 600 BW(ブルーホワイト)
¥ 7790
ボルクスジャパン グラッシーレディオ RX072e コーラル
¥ 7788
ゼンスイ 水中マルチカラーLED 600
¥ 7788
落札価格7802円
664 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！