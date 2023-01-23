『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 猫タワー スリム 大型猫 据え置き 省スペース 登りやすい ハンモック 見晴台 ねこハウス ボ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 10時 27分に出品され04月15日 10時 27分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 猫タワー スリム 大型猫 据え置き 省スペース 登りやすい ハンモック 見晴台 ねこハウス ボ



【商品説明】

・【ポンポンおもちゃ】吊りおもちゃとスペア分もあります！

・【多頭飼い】休憩できる場所はたくさんあるので、多頭飼いの場合でもご使用できます！可愛い猫ちゃんたちがここで遊んだり、寝たりして、見るだけでも楽しいo(^o^)o

・【広いハンモック】幅51*奥行41cm、四箇所でしっかり固定しています、大きな猫ちゃんにぴったり！

・【広いベッド】幅45*奥行30cmで、窮屈感なし！

・【爪とぎポールたくさん】天然サイザル麻紐爪とぎポール、長持ちです。



【サイズ】

高さ : 22.80 cm

横幅 : 48.10 cm

奥行 : 57.90 cm

重量 : 12.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。