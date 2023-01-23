『elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV 7本セット ベルリナブラック/アシッドイエロー バックライン無【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 04時 48分に出品され05月14日 04時 48分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360SV 7本セット ベルリナブラック/アシッドイエロー バックライン無



【商品説明】

・360シームレス設計 近年のゴルフクラブに多く採用されている弾道調整機能「アジャスタブルホーゼル」(通称カチャカチャ)によってシャフトが回転してもグリップの繋ぎ目が無い為、握り心地が変わりません。

・Y360SV グリップ特徴 Y360SVは表面の溝加工がグラデーションになっています。 グローブを着ける左手部分(右打ちの場合)はザラザラとした表面パターンでしっかりと握ることが出来、 素手で握る右手部分(右打ちの場合)はツルツルした表面パターンでソフトに握ることが可能となりました。 グラデーション加工にすることで短く握ったりした際にもフィーリングが変わりづらくなります。 多くのツアープロが使用



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 16.60 cm

奥行 : 34.29 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。