『IO-DATA SDメモリーカード SD2U3-64G (64GB/UHS-II/UHSスピードクラス3/Video Speed Class【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 16時 01分に出品され03月16日 16時 01分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 IO-DATA SDメモリーカード SD2U3-64G (64GB/UHS-II/UHSスピードクラス3/Video Speed Class