Rock Me Archimedes - Balancing Board Game【お歳暮】

Rock Me Archimedes - Balancing Board Game



・Rock Me Archimedesは2人のプレーヤー用に作られており、8歳以上で何時間も楽しめます。

・Rock Me Archimedesは、選手の戦略的思考を全く新しい方法でテストするサスペンス満載のバランスゲームです。 家族や友人と一緒に遊んでください。

・Rock Me Archimedesを演じると、視覚的認識と意思決定スキルが加わり、プレーヤーが重要に考える必要があります。 中毒だけではなく、このゲームは精神的な快眠に最適です。

・Spin Master Care のコミットメントにカバーされています。 詳細は下記をご覧ください。

・ギリシャの数学者にちなんで名付けられたこのゲームはレバーの法則でバランスを作り出します。 対戦相手とのレース



高さ : 8.71 cm

横幅 : 10.79 cm

奥行 : 43.10 cm

重量 : 1.03 kg

