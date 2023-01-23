『JAYS JS-ASEW-BK2 JAYSa-Seven Wireless(ブラック)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 13時 31分に出品され03月23日 13時 31分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブラック フリー JS-ASEW-BK2

・・Color:ブラック

・モデル名/カラー : a-Seven Wireless/ブラック

・形式 : ダイナミック

・スピーカーサイズ : 40mm

・再生周波数帯域(Hz) : 20-20 000 音圧感度(db) : 102

・適合規格 : Bluetooth 4.1 最大通信距離(m) : 10 使用周波数帯域(GHz) : 2.4 対応プロファイル : HSP HFP A2DP AVRCP DI 対応コーデック : Qualcomm aptX SBC