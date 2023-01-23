『七五三結び帯（帯飾り付） (千歳)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 11時 08分に出品され03月19日 11時 08分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
七五三結び帯（帯飾り付） (千歳)
【商品説明】
・7歳用
・帯巾約18cm 結び部分約32x32cm
【サイズ】
高さ : 17.60 cm
横幅 : 34.10 cm
奥行 : 36.20 cm
重量 : 950.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7802円
466 入札履歴
終了
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