『ROJECO 自動給餌器 猫 中小型犬用 wifi 自動餌やり器 4L大容量 スマホ遠隔操作 1日10食（1食6-360g設定可）じどうえさ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 20時 33分に出品され03月23日 20時 33分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ROJECO 自動給餌器 猫 中小型犬用 wifi 自動餌やり器 4L大容量 スマホ遠隔操作 1日10食（1食6-360g設定可）じどうえさ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.30 cm

横幅 : 18.40 cm

奥行 : 35.10 cm

重量 : 1.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。