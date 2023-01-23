『デサント ウィンドブレーカー 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング DTM-3910 メンズ ネイビー 日本 XO-【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 02時 38分に出品され04月13日 02時 38分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント ウィンドブレーカー 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング DTM-3910 メンズ ネイビー 日本 XO-
【商品説明】
・Sサイズ:身長165cm、バスト88cm
・サイズ:S、M、L、O、XO
・メイン素材: ポリエステル
・原産国:中国か日本
・機能:耐久撥水、高耐水性、吸放湿、防風
・素材:表地/エクスプラスマイクロ(ポリエステル100%)、裏地/ブラッシュドトリコット(ポリエステル100%)
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 28.10 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7802円
875 入札履歴
終了
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