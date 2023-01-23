『デサント ウィンドブレーカー 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング DTM-3910 メンズ ネイビー 日本 XO-【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 02時 38分に出品され04月13日 02時 38分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ウィンドブレーカー 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング DTM-3910 メンズ ネイビー 日本 XO-



【商品説明】

・Sサイズ:身長165cm、バスト88cm

・サイズ:S、M、L、O、XO

・メイン素材: ポリエステル

・原産国:中国か日本

・機能:耐久撥水、高耐水性、吸放湿、防風

・素材:表地/エクスプラスマイクロ(ポリエステル100%)、裏地/ブラッシュドトリコット(ポリエステル100%)

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 28.10 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。