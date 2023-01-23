『顕微鏡ブラケット、32mm産業用顕微鏡ブラケットホルダー、多軸調整可能高硬度鋼電子ビデオ顕微鏡シングルアームジンバル、三眼実体顕微鏡用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 44分に出品され03月29日 12時 44分に終了予定です。即決価格は7,801円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
顕微鏡ブラケット、32mm産業用顕微鏡ブラケットホルダー、多軸調整可能高硬度鋼電子ビデオ顕微鏡シングルアームジンバル、三眼実体顕微鏡用
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7801円
844 入札履歴
終了
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