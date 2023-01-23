『ds-1983228 STIGA（スティガ） シェイクラケット OFFENSIVE CR WRB MASTER（オフェンシブ CR WRB フレア） (ds1983228)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 17時 17分に出品され03月24日 17時 17分に終了予定です。即決価格は7,801円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【メーカー名】 スティガスポーツジャパン