『Nutro ニュートロ シュプレモ 成犬用 7.5kg ドッグフード【自然素材/着色料 無添加/消化に良い/大容量】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 00時 00分に出品され03月06日 00時 00分に終了予定です。即決価格は7,801円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :44×72×8cm

本体重量:7.5kg

原産国:アメリカ合衆国

総合栄養食