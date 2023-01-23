『ロイヤルカナン ドッグフード ユリナリー S/O 小型犬用 S 3キログラム (x 1)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 21時 07分に出品され03月22日 21時 07分に終了予定です。即決価格は7,801円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン ドッグフード ユリナリー S/O 小型犬用 S 3キログラム (x 1)



【商品説明】

・原産国:韓国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :25×11×44cm

・本体重量:3kg



【サイズ】

高さ : 12.30 cm

横幅 : 27.20 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 3.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。