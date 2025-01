BD/BiSH/BiSH OUT of the BLUE(Blu-ray) (2Blu-ray+3CD) (初回生産限定盤)【コストコ お買い得】

商品情報

BiSH (ビッシュ びっしゅ)

2023年2月15日 発売





BD:1

1.BiSH-星が瞬く夜に-

2.GiANT KiLLERS

3.I have no idea.

4.デパーチャーズ

5.LiE LiE LiE

6.CHOP

7.DA DANCE!!

8.JAM

9.プロミスザスター

10.ぴらぴろ

11.ぴょ

12.MONSTERS

13.NON TiE-UP

14.サラバかな

15.ALL YOU NEED IS LOVE

16.beautifulさ

17.サヨナラサラバ

18.オーケストラ

19.BiSH-星が瞬く夜に-

BD:2

1.スパーク

2.DA DANCE!!

3.愛してると言ってくれ

4.OTNK

5.デパーチャーズ

6.社会のルール

7.My distinction

8.サヨナラサラバ

9.プロミスザスター

10.オーケストラ

11.BUDOKANかもしくはTAMANEGI

12.サラバかな

13.beautifulさ

14.SEE YOU

15.BiSH-星が瞬く夜に-

CD:3

1.BiSH-星が瞬く夜に-

2.GiANT KiLLERS

3.I have no idea.

4.デパーチャーズ

5.LiE LiE LiE

6.CHOP

7.DA DANCE!!

8.JAM

9.プロミスザスター

10.ぴらぴろ

11.ぴょ

12.MONSTERS

13.NON TiE-UP

CD:4

1.サラバ