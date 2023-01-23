『佐治陶器(Saji Touki) 土鍋 黒 2500ml 萬古焼 セラミック グリル鍋 (金網・さくらチップ付) 10-718【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 00時 59分に出品され04月21日 00時 59分に終了予定です。即決価格は7,801円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
佐治陶器(Saji Touki) 土鍋 黒 2500ml 萬古焼 セラミック グリル鍋 (金網・さくらチップ付) 10-718
【商品説明】
・サイズ:約25×29×11cm
・付属品:金網×1，さくらチップ×1
・容量:約2.5L
・生産国:日本
・素材:耐熱陶器
【サイズ】
高さ : 15.90 cm
横幅 : 30.60 cm
奥行 : 36.10 cm
重量 : 3.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7801円
180 入札履歴
終了
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