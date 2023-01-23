『leg0 レゴ デュプロ はたらく人たち 45010 【国内正規品】 V95-5263【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 05分に出品され03月12日 03時 05分に終了予定です。即決価格は7,801円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
デュプロ はたらく人たち 45010は性別や年齢、職業の異なる20種類の人形を使って、人々の関係を楽しみながら学べるセットです！
新しく加わった車椅子に乗っている人や赤ちゃんなど、助けを必要とする場面に出会うことで、助けを必要とする人々との関係も学べます。
おもちゃ:ブロック
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落札価格7801円
622 入札履歴
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