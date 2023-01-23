『ルームアンドホーム フラワースタンド 観葉植物 ガーデニング 2段 コンベト ブラック S 60×23×10.5cm M 64×23×20.【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 07時 06分に出品され03月10日 07時 06分に終了予定です。即決価格は7,801円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルームアンドホーム フラワースタンド 観葉植物 ガーデニング 2段 コンベト ブラック S 60×23×10.5cm M 64×23×20.



【商品説明】

・サイズ:S 60 X 23 X 10.5cm M 64 X 23 X 20.5cm

・生産国:中国

・素材・材質:鉄材



【サイズ】

高さ : 24.20 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 65.60 cm

重量 : 2.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。