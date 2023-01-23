『ルームアンドホーム フラワースタンド 観葉植物 ガーデニング 2段 コンベト ブラック S 60×23×10.5cm M 64×23×20.【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 07時 06分に出品され03月10日 07時 06分に終了予定です。即決価格は7,801円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルームアンドホーム フラワースタンド 観葉植物 ガーデニング 2段 コンベト ブラック S 60×23×10.5cm M 64×23×20.
【商品説明】
・サイズ:S 60 X 23 X 10.5cm M 64 X 23 X 20.5cm
・生産国:中国
・素材・材質:鉄材
【サイズ】
高さ : 24.20 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 65.60 cm
重量 : 2.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
陶里 青ぼかし睡蓮鉢Ｓ V29-16
¥ 7801
陶里 青ぼかし睡蓮鉢Ｓ V29-16
¥ 7801
陶里 青ぼかし睡蓮鉢Ｓ V29-16
¥ 7801
陶里 青ぼかし睡蓮鉢Ｓ V29-16
¥ 7801
陶里 青ぼかし睡蓮鉢Ｓ V29-16
¥ 7801
陶里 青ぼかし睡蓮鉢Ｓ V29-16
¥ 7801
プランター 植木鉢 セメント製 北欧 スタイル 水抜き穴付き モダン 円形 通気性 シンプル 多肉ポット 花器 大型 デパートの床飾り ヴィンテージ オシャレ 室内
¥ 7800
Sungmor 植木鉢 合成樹脂 アンティーク おしゃれ 北欧 飾り物 花瓶 室内 屋外 女神
¥ 7800
BAOYOUNI 組み立て簡単ガーデンボックス プランターボックスプラスチック鉢植え入れ花 植物 栽培ブラウン 鉢用品 大型プランター 莱園
¥ 7800
ガーデン用フック Sungmor ガーデン用 吊り下げフック ハンギング ブラケット アイアン 植物 ガーデン フック 庭 植木鉢 壁掛け 屋外 観葉植物 ハ
¥ 7800
Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD75-GG
¥ 7800
TANGKULA プランター ガーデンラック フラワースタンド 5段 植木鉢 プランタースタンド 花台 園芸 鉢植え 鉢 室内 室外 植木台
¥ 7800
タカショー ウッドバレルプランター 460 約W46×D46×H34cm
¥ 7800
リッチェル 鉢 プランター ボタニー プレーンポット 15型 直径15.3×高さ15.1cm 000652 ベージュ 5個入
¥ 7800
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-UB 2段タイプ 色はアンバーブラウン
¥ 7800
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-CB 2段タイプ 色はカフェブラウン
¥ 7800
ホンマ製作所 ウッドバスケット B10000BK (501012008)
¥ 7799
おしゃれ 植木鉢 セメント製 ポット 水抜き穴付き 北欧 シンプル ins風 キノコ鉢 高足 室内 卓上 玄関 リビング インテリア 個性的 ガーデン 装飾 置物 盆栽鉢
¥ 7799
落札価格7801円
404 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！