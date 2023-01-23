『BISINNA 山岳テント 軽量 コンパクト 一人用 二人用 設営簡単 二重層 自立式 登山 アウトドア 防災用 2人用 防風 ?【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 17時 35分に出品され04月22日 17時 35分に終了予定です。即決価格は7,801円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【軽量＆組立簡単&携帯便利】 【防水&湿気を防ぐ】 【耐風性】 【抜群な通気性&幅広く活躍】 【カラー】：カーキ/ブルー/オレンジ 【季節】：春/夏/秋 【定員】：2名 【構造タイプ】：引き離し可二重層 【自立式】：? 【包装サイズ】：45ｃｍ（長さ）*15ｃｍ（幅）*15ｃｍ（高さ） 【フロアサイズ】：210 cm（長さ）*（140+60+60）cm（幅）*110ｃｍ (高さ) 【前室面積】：1.26 m2 【フロア面積】：2.94m2 【縫い合わせ】：シームテープ加工された防水ダブルステッチ 【通気】：高密度B3ナイロンガーゼ 【ドアの数量】：2 【前室の数量】：2 【総重量】：2.14kg（アクセサリーを含む） 【フライシート】：190Tポリエステルタフタ 【インナーテント】：190Tポリエステルタフタ＋B3アンチモスキートネット 【テントボトム】：210Dオックスフォード 【ポール】：7001アルミ 【耐水圧】：2000mm 【内容物】： フライシート*1 インナーテント*1 アルミペグ*8 ロープ*2 アルミポール*2 収納袋*1 【用途】 アウトドア・アドベンチャー、登山、キャンプ、ハイキング、ピクニック、バイクキャンプ、バックパッキング、防災