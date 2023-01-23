『naturich 100% WPC グラスフェッド ホエイプロテイン プレーン 700g 3セット 無添加 オーストラリア産 乳牛成長ホルモ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 18時 06分に出品され04月24日 18時 06分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
naturich 100% WPC グラスフェッド ホエイプロテイン プレーン 700g 3セット 無添加 オーストラリア産 乳牛成長ホルモ
【商品説明】
・100％無添加ホエイプロテイン。アミノ酸スコア100。乳牛成長ホルモン剤不使用・大豆レシチン不使用・香料・着色料・甘味料・保存料・防腐剤一切不使用。
・【原材料/剤形】乳清たんぱく濃縮物(乳成分を含む。オーストラリア産）/パウダー
・【摂取目安・飲み方】1食13g前後（付属30ccスプーン約1杯）を目安に水やお好みの飲料100~200mlに混ぜてお召し上がりください。 量はお好みでご調整ください。 スポーツやトレーニングをする方 26g前後（付属スプーン約2杯）を目安に水やお好みの飲料200~300mlに混ぜてお召し上がりください。
・ストレスのかからないオーストラリアの広大な自然環境での放牧飼
【サイズ】
高さ : 14.30 cm
横幅 : 24.60 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 2.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7800円
923 入札履歴
終了
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